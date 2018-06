Dilma faz estreia internacional hoje em cúpula do G-20

A 50 dias de sua posse, a presidente eleita Dilma Rousseff fará sua estreia na política externa hoje e amanhã, em Seul, durante a cúpula do G-20, que reúne as maiores economias do mundo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva havia planejado levá-la a Seul no momento em que as pesquisas de opinião de votos apontaram o favoritismo da petista na disputa presidencial - antes do primeiro turno. Mas, por não ser o anfitrião do encontro, Lula não poderia fazer o convite oficial. Coube ao Itamaraty negociar com o governo da Coreia para que o convite fosse feito, o que aconteceu na semana passada.

Algo semelhante ocorreu em 2008, quando o então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, derrotado nas eleições, convidou o sucessor Barack Obama para fazer parte da cúpula do G-20. A diferença é que Dilma representa a continuidade do governo, ao contrário de Obama, que era de oposição e prometia mudar completamente toda a política de George W. Bush.

Aparentemente esgotada após quase 30 horas de voo entre Brasília e Seul - embora tenha ido de primeira classe - Dilma optou por descansar. Um dos motivos do recolhimento até a chegada do presidente Lula é o cuidado em não ofuscar o protetor, que já está na fase das despedidas. Qualquer declaração que ela der sem a presença dele poderá ser interpretada como uma desautorização a quem é, de direito, o chefe do Executivo.

Mas Lula quer fazer sua aluna aparecer. Assim que chegar a Seul, no início da tarde de hoje, ele deve pegar Dilma e levá-la para alguns encontros com chefes de Estado para apresentá-la.

No fim do dia, Lula pretende conceder uma entrevista ao lado da futura presidente. Ele ficará hospedado no mesmo hotel que ela, o Imperial Palace.