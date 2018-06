Dilma faz roteiro de candidata na Baixada Santista Em clima de campanha, a petista Dilma Rousseff reuniu-se ontem com empresários na Associação Comercial de Santos, comeu pastel do Café do Carioca, no centro histórico, onde caminhou e tirou fotos, mas não atendeu aos pedidos para dançar o Rebolation. Ela fez o roteiro com o candidato ao governo de São Paulo, Aloizio Mercadante, e a candidata ao Senado, Marta Suplicy. Dilma citou investimento de R$ 1,4 bilhão no Porto de Santos, mas se atrapalhou ao citar obras feitas "na margem esquerda e margem direita". Só a avenida da margem direita está em execução. Na margem esquerda, o processo licitatório não começou.