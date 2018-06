Dilma homenageia o vice de Lula em seus dois discursos Nos dois discursos de posse, a presidente Dilma fez uma homenagem especial a José Alencar, que está internado desde o dia 22 de dezembro no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e não pôde ir a Brasília. Dilma destacou a "coragem" do ex-vice. O mesmo trecho do discurso do Congresso foi repetido no Parlatório.,