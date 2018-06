Dilma isenta partido e Serra não comenta

Em Teresina, o presidenciável tucano José Serra não quis comentar o depoimento do delegado Onézimo Sousa, alegando ter tomado conhecimento do assunto durante o voo para o Piauí. "Não vi o depoimento e só vou falar depois de ver", explicou.

Acompanhado do candidato a governador do Piauí pelo PSDB, Sílvio Mendes, e do senador Mão Santa (PSC), Serra foi ao Estado para participar do 3.º Encontro de Líderes do Nordeste, organizado pela Associação dos Jovens Empreendedores, onde proferiu palestra. / COLABOROU LUCIANO COELHO, DE TERESINA