Dilma liga para Cabral para prestar solidariedade ao Rio

BRASÍLIA - A presidente eleita, Dilma Rousseff, telefonou nesta quinta-feira, 25, para o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB), para prestar solidariedade à população da capital fluminense, que sofre com uma onda de violência desde o último final de semana. As informações foram divulgadas pela assessoria de imprensa da petista.

Dilma lembrou, na conversa com o governador do Rio, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está dando o apoio necessário ao governo do Estado. Ela prometeu dar continuidade a esta ação quando assumir a Presidência, em janeiro. De acordo com a assessoria, Dilma considera que Cabral faz um grande trabalho no enfrentamento ao crime organizado.