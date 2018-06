Dilma manda três ministros de volta ao Rio para acompanhar auxílio

BRASÍLIA - Por determinação da presidente Dilma Rousseff, os ministros da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, da Defesa, Nelson Jobim e da Justiça, Eduardo Cardozo, retornarão nesta terça-feira, 18, às áreas atingidas pelas chuvas no Rio de Janeiro para reforçar as ações de apoio do governo federal.

"Vamos reforçar a colaboração com o governo do estado, as prefeituras e garantir uma coordenação eficaz e eficiente, sobretudo nas ações de assistência a população. Vamos também iniciar um monitoramento mais próximo das áreas que ainda estão sujeitas a riscos de deslizamento para evitar a perda de mais vidas", disse o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho.

No último dia 13, a presidente sobrevoou a região serrana do Rio de Janeiro acompanhada de seis ministros e do governador Sérgio Cabral. Seis ministérios estão envolvidos nas operações de socorro às vítimas das enchentes, de acordo com balanço divulgado pelo Palácio do Planalto.