Dilma participa de evento católico e fala do trem bala A petista Dilma Rousseff fez mais um movimento para se aproximar da Igreja Católica ao participar da inauguração da Central de Produção Multimídia da comunidade Canção Nova, em Brasília. Acompanhada de Gilberto Carvalho, chefe de gabinete do presidente Lula, Dilma fez o sinal da cruz na hora da bênção e conversou com os bispos.