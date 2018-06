Dilma passa por exames em hospital de São Paulo A ministra Dilma Rousseff passou a manhã de ontem no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. De acordo com assessoria do hospital, ela foi submetida a exames de rotina. Os médicos aproveitaram para retirar o cateter implantado em abril do ano passado, quando ela se submeteu ao tratamento de um linfoma.