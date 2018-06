Dilma prega união e pede apoio de todos

"Eu acredito no Brasil, acho que esse é o nosso momento e essa vai ser, sem dúvida nenhuma, a nossa década. Olharei para todos sem nenhuma distinção em relação à procedência política, visão de mundo, crença religiosa e time de futebol", disse, sob aplausos da plateia, numa tentativa de popularizar seu discurso inspirada no presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que costuma fazer comentários sobre o esporte. "Eu sou Inter, tenho consideração por todos os times", brincou, referindo-se à derrota do clube gaúcho para o Mazembe, do Congo.

Em seu discurso, o senador eleito por Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB) - que ganhou o prêmio Brasileiro do Ano -, defendeu ética e eficiência na política, afirmando que assumirá o cargo em fevereiro para provar que "política e ética não são incompatíveis". "Ao contrário, devem caminhar como irmãs siamesas."