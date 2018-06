Dilma rebate críticas de adversários

A candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff, rebateu a crítica sobre sua fuga de debates, dizendo ter comparecido a todos eventos como os demais presidenciáveis. "Não conheço nenhum debate que esteja legal neste momento", disse ontem, em Campinas.

Foi reação ao desafio do deputado Índio da Costa (DEM-RJ), vice na chapa presidencial de José Serra (PSDB). "Dilma fugiu do debate com Serra na CNA", postou o vice no Twitter. "Tenho mais experiência que a Dilma."

Ela esquivou-se de falar sobre o vice: "Não tenho o prazer de conhecer o deputado." Indagada sobre o que achava da escolha feita por Serra, afirmou: "Não vou comentar porque não é apropriado."

Tucanos. Dilma participou de encontro com lideranças políticas que reuniu 650 convidados. Entre os prefeitos presentes, o número de tucanos (25) superou o de petistas (22). Também havia prefeitos do PMDB (22), PDT (17), além do DEM (9) e do PPS (5). Também almoçou com empresários, acompanhada pelos candidatos do PT ao Senado, Marta Suplicy, e ao governo do Estado, Aloizio Mercadante.

Questionada sobre as críticas de Serra ao Movimento dos Sem-Terra, disse que o governo Lula sempre foi contra ilegalidades do MST. "O que não é possível é discussão sobre boné, quando está em questão um setor produtivo imenso do País que é a agricultura familiar."