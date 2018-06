Dilma rechaça hipótese de PAC sofrer cortes Em mais um episódio do vaivém sobre cortes no Orçamento, a presidente Dilma Rousseff assegurou ontem que não haverá redução dos investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O ministro da Fazenda, Guido Mantega, e a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, haviam mencionado antes a possibilidade de pequenos cortes no programa. Ontem, porém, a presidente foi enfática: "Nós não vamos, não vamos - vou repetir três vezes - não vamos contingenciar o PAC", afirmou em entrevista coletiva no Rio.