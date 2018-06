Dilma sobrevoa cidades atingidas pelas chuvas em MG

GOVERNADOR VALADARES - A presidente Dilma sobrevoou na manhã desta sexta-feira, 27, as cidades de Governador Valadares e de Virgolândia, em Minas Gerais, atingidas pelas fortes chuvas que deixaram um rastro de destruição em municípios mineiros. Acompanham a presidente a prefeita de Governador Valadares, Elisa Costa, e o governador de Minas Gerais, Antonio Anastasia.

Além das autoridades locais, a presidente também está acompanhada pelos ministros da Saúde, Alexandre Padilha, da Integração Nacional, Francisco Teixeira, do Desenvolvimento e do Comércio Exterior, Fernando Pimentel, da ministra-chefe da Secom, Helena Chagas, e do secretário nacional da Defesa Civil, Adriano Pereira Junior.