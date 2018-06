Dilma usa mote do PAC no slogan 'é hora de acelerar' A petista Dilma Rousseff incorpora cada vez mais aspectos do governo federal em seu material de propaganda. O mote do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), levado para o slogan "é hora de acelerar e de ir em frente", tem sido repetido pela própria pré-candidata nas inserções do PT do Rio exibidas no rádio e na TV desde sexta-feira passada. Dilma cita ações resultantes da parceria entre o presidente Lula e o governador peemedebista Sérgio Cabral (foto), candidato à reeleição, e encerra com a ideia de "acelerar" os benefícios ao Estado. O slogan tinha sido lançado, na voz de um locutor, no programa do PT nacional, exibido em maio. A mesma frase está estampada no Blog da Dilma, iniciativa sem vínculo com a pré-campanha do PT. Os responsáveis pela página na internet pedem doações por meio de depósitos em conta bancária.