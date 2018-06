Dilma vai sobrevoar áreas atingidas pelas chuvas no RS

A presidente da República, Dilma Rousseff (PT), vai visitar neste sábado áreas afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Ela passou o Natal com a família em Porto Alegre e a princípio não teria compromissos oficiais no Estado. A agenda foi informada pela assessoria de imprensa do Palácio do Planalto somente na sexta-feira à noite.

De acordo com o boletim divulgado pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul no fim desta tarde, 1.795 famílias são atingidas pelos efeitos das chuvas que castigam algumas regiões nos últimos dias. Só na Fronteira Oeste do Estado, a estimativa é de que 6,5 mil moradores tenham deixado suas casas em razão de inundações. O número de cidades afetadas subiu de 32 para 38 nas últimas 24 horas.

Às 10h30 de sábado, a presidente se reunirá com integrantes do governo federal, autoridades locais e representantes da Defesa Civil no Aeroporto Internacional de Uruguaiana - que fica a mais de 600 quilômetros da capital, Porto Alegre. Em seguida, Dilma sobrevoa áreas alagadas no município.

A assessoria de imprensa da Presidência não soube informar se, após a viagem, Dilma retorna a Porto Alegre. A previsão inicial era de que ela ficaria na capital gaúcha pelo menos até domingo. A filha da presidente, Paula, está na reta final de sua segunda gravidez.