Dilma vê 'ilações infundadas' e mira em Serra

A candidata Dilma Rousseff reagiu ontem às suspeitas de ligação de petistas com a quebra de sigilo fiscal de Eduardo Jorge. No programa 3 a 1, da TV Brasil, ela criticou as "deduções" que, na sua avaliação, tumultuam a campanha. "Só tendem a beneficiar alguém" no processo eleitoral, disse sem citar o nome de José Serra.

Em entrevista ao Jornal da Record, o presidente Lula também comentou o caso. "Quem tem de esclarecer é a Receita Federal. Ela é tão intocável, que se eu pedir a declaração pro meu pior inimigo a Receita vai ter de me denunciar."