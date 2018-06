Dilma voltará ao Rio na 5ª para assinar contrato do Minha Casa, Minha Vida

BRASÍLIA - Na quinta-feira a presidente Dilma Roussef volta à região serrana do Rio de Janeiro para a assinatura de um contrato de construção de 2 mil casas em regime de urgência, do programa Minha Casa, Minha Vida. A obra será feita por um pool de sete construtoras que participam do programa e os terrenos serão doados por prefeituras locais.

A ideia é atender as pessoas que perderam suas casas nos deslizamentos e enchentes do último dia 11 em Petrópolis, Teresópolis, Friburgo e mais quatro municípios da região, e que ainda estão em abrigos públicos.

Segundo o vice-governador Luiz Fernando Pezão, as construções já pode começar na próxima semana e devem ficar prontas em sete ou oito meses.