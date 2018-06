Dinamite é encontrada em carregamento de pedra no Ibirapuera Policiais especializados do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da Polícia Militar detonaram no começo da tarde uma banana de dinamite, encontrada num carregamento de pedras ornamentais que seria entregue no prédio da Bienal, no Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo. Segundo as primeiras informações da PM, por volta do meio-dia o dinamite foi localizado no meio das pedras proveniente do norte do País. Policiais detonaram o explosivo após isolar o local.