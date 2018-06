Dinheiro para ecoterapia foi parar em telhado de quartel O deputado Major Olímpio (PDT) promete relatar casos em que há, segundo ele, "grande descontrole" do governo paulista em relação às emendas. Olímpio relatou ao Estado que apresentou, em 2010, uma emenda de R$ 100 mil para a expansão de um programa da Polícia Militar que oferece ecoterapia a pessoas com paralisia cerebral. Segundo ele, a indicação foi feita e o convênio, celebrado, mas a destinação do recurso foi outra. "Não foi usado um centavo para ecoterapia. Usaram o dinheiro para consertar o telhado do quartel", disse. O deputado afirma que o pedido partiu de oficiais da cavalaria.