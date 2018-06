Diplomata é feito refém por 28 horas

Levados por bandidos anteontem, um conselheiro da Embaixada do Vietnã no Brasil e três chineses que trabalham na construção da Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA) foram mantidos reféns por 28 horas na Favela Vila Cruzeiro, zona norte do Rio. O diplomata Vu Thanh Nam chegou ontem à tarde de táxi, calçando chinelos e com a roupa suja de barro, ao hotel onde estava hospedado com parentes, em Copacabana, na zona sul, e disse que havia fugido junto com os chineses. Eles foram levados durante uma falsa blitz na Estrada da Paineiras, que dá acesso ao Cristo Redentor. "Não foi um roubo a turista. Trata-se de fato mais grave", disse o subsecretário de Inteligência da Secretaria de Segurança, Rivaldo Barbosa. Segundo ele, a eventual relação do crime com a máfia chinesa é "uma hipótese". A possibilidade de o mandante ter sido o traficante Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, preso em Campo Grande, também é investigada. Até o início da noite, apenas um dos três chineses havia sido localizado por policiais, em Santa Cruz, na zona oeste, onde são realizadas as obras da CSA. Segundo o delegado Fernando Veloso, que comanda a investigação, o alvo dos criminosos era o grupo de chineses. O diplomata seguia de táxi para visitar o Cristo com o pai, o irmão e o cunhado, quando foi rendido. Ele disse ter acreditado que se tratava de uma blitz policial - todos usavam toucas, fuzis e coletes -, por isso identificou-se quando viu os chineses serem abordados pelos dez homens. Foi colocado no porta-malas junto com um deles - os outros dois estavam em outro carro. De lá, os quatro foram levados para a favela e colocados em uma picape blindada. Por volta das 2 horas, foram transferidos para uma cisterna de 9 metros quadrados no quintal de um barraco, coberta por tijolos e uma caixa-d?água, onde ficaram até por volta das 15 horas, quando fugiram, disse o conselheiro. Segundo Veloso, os bandidos não exigiram dinheiro, e nada foi roubado. Ele disse acreditar que a vigilância no cativeiro foi abandonada por conta de operações que a polícia realizava na favela desde a madrugada. Um morador havia telefonado para o Disque-Denúncia informando ter visto quatro orientais na favela. "Foi uma coisa incrível. Eles não disseram nada", disse Nam. "Bebemos água e comemos muito amendoim. Estou contente que consegui escapar." Nam entregou R$ 1 mil ao morador que o ajudou a sair da favela e o acompanhou no táxi e R$ 150 ao motorista - a corrida custou R$ 42. "A motivação não está esclarecida", disse o delegado. FRASES Rivaldo Barbosa Subsecretário de Inteligência da Secretaria da Segurança "Não foi um roubo a turista. Trata-se de fato mais grave" Vu Thanh Nam Diplomata "Estou contente que consegui escapar"