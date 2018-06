Dirceu prevê 'chuva na serra' antes de tucano atingir meta O ex-ministro José Dirceu (PT) desqualificou ontem, em Belo Horizonte, a oposição e disse que não há no atual cenário nenhuma ameaça política à hegemonia petista no Executivo e Legislativo nacionais. Ele defendeu que o PT mantenha distância do PSD do prefeito paulistano Gilberto Kassab e afirmou que Aécio Neves (PSDB) é um adversário que o PT "tem que respeitar". Mas ressaltou que o mineiro tem muitos obstáculos a enfrentar dentro do próprio partido. "Primeiro, ele (Aécio) tem que derrotar o Serra. Depois, o Alkmim", disse Dirceu. "Ainda vai chover muito na Serra da Mantiqueira", acrescentou ironicamente o petista, referindo-se à cadeia de montanhas que fica na divisa de Minas com São Paulo.