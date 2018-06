Direção da Casa recua e desiste de comentar episódio A direção do Senado fez circular na manhã de ontem que divulgaria nota oficial para contestar a reportagem do Estado, que apontou a existência de uma tropa de cabos eleitorais remunerados pela Casa deslocados para os Estados para servir aos senadores candidatos. No meio da tarde, a determinação da assessoria já não era a mesma. No fim do dia, o Senado preferiu a reserva e nada divulgou.