Direção só vê boas chances de reeleger Wagner e Déda

Setores do PT avaliam que a obsessão do presidente Lula em eleger Dilma Rousseff à Presidência piora, progressivamente, o prognóstico da representação da sigla nos Estados. Hoje, o PT aposta na reeleição de Jaques Wagner na Bahia e Marcelo Déda em Sergipe como suas melhores chances. No campo adversário, o PSDB vê perspectiva de eleger oito governadores. Já no mapa do PMDB, o partido almeja controlar de oito a dez Estados.

Ainda que esteja disposto a acatar a decisão de Lula e Dilma sobre Minas, Pimentel, que coordena a pré-campanha da petista à Presidência, tenta conciliar os interesses regionais: "Negociação não é rendição", afirmou.

O PT mineiro espera convencer Lula da necessidade de lançar Pimentel. Porém, a forte ascendência do presidente sobre os petistas torna remota a mudança de cenário. O provável é que Pimentel dispute o Senado e o PT indique o vice ao PMDB.

O diretório estadual do PT fará encontro nos dias 21, 22 e 23 de maio no qual pretende homologar a candidatura de Pimentel. Caberá, neste caso, a intervenção do diretório nacional para barrar a candidatura. É nessa votação que a cúpula do PT teme uma reviravolta. Minas pode se transformar na vingança da militância, ou seja, petistas que abriram mão de candidaturas para facilitar a composição com o PMDB ou outros aliados tendem a bancar a disputa mineira.

"Quem votou no Pimentel nas prévias votou acreditando que ele será candidato", disse o deputado federal Virgílio Guimarães (MG), aliado do ex-prefeito.