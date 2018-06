Direito de resposta é tema de encontro da ANJ

"A questão é legal mesmo com o fim da lei. Qualquer cidadão tem o direito de se expressar democraticamente, especialmente quando a se justificar", afirmou o ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça e diretor institucional e jurídico do grupo RBS Paulo Benjamin Fragoso Gallotti, contrário à criação de legislação específica para tratar juridicamente o tema.

O assunto mereceu destaque durante encontro promovido ontem pela Associação Nacional de Jornais (ANJ), em Florianópolis. A advogada Taís Gasparian defendeu a busca do diálogo. "A questão é muito polêmica. Até a definição de uma jurisprudência bem fundamentada ficaremos órfãos desta extinção", afirmou.

Entre as questões debatidas por ministros do Superior Tribunal Federal, uma das mais polêmicas foi a publicação de sentenças condenatórias. Representantes de órgãos de comunicação pediram a definição de critérios para publicação de sentença, se necessário, no veículo responsável pela ação.

Painelista do encontro que teve como tema o foro de competência para analisar as ações de dano moral, o desembargador Nelson Schaefer Martins, do TJ de Santa Catarina afirmou que a imprensa é a caixa de ressonância da sociedade e que precisa atuar fundamentada com liberdade de circulação de ideias e críticas, do contrário a democracia ficará comprometida no País.