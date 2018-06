Direto da fonte O desfile fora da avenida Não faltou gente e não faltou barulho, na abertura do carnaval no Anhembi, mas foi uma noite assim-assim. José Serra, Gilberto Kassab e Geraldo Alckmin perambularam à vontade, posando para fotos às pencas, num teste de popularidade que terminou em empate triplo. Serra não querendo saber de política e Alckmin entusiasmado com a viagem que os dois farão a Dubai. Kassab fazia a sua parte, ao dizer: "Pelo que vi da primeira escola, a decisão este ano vai ser muito apertada." Mas havia gente demais - do tipo "ainda não jantei" - no camarote e uma segurança terceirizada que chegou ao cúmulo de, ao deixar entrar o carro do prefeito, dizer à sua equipe, que vinha no carro de trás: "Ok, vocês podem passar..." Mudança de rota Lula pode surpreender neste carnaval. Não, ele não vai se atirar nos braços da Beija-Flor quando a escola passar na avenida. O que se dizia no Rio é que o presidente pode acabar é nos braços de Sergio Cabral, em sua casa em Angra. Deixando Marambaia pra lá. O calor do pé Gente próxima de Lula acha que ele assumiu enorme risco ao decidir ir torcer pela Beija-Flor. É que a escola já venceu muito sem ele. Se perder agora... O PAC da beleza? De olho no eleitorado feminino, Dilma Roussef se disse feliz com o "sucesso de público e de crítica" de sua plástica, ao ver ontem o Galo da Madrugada, no Recife. Dizendo que muitos políticos "corrigiram suas bolsas de gordura e nada falaram", defendeu o direito das mulheres: "Não temos nenhuma vergonha por querermos ser mais bonitas. Que fazer se alguns têm vergonha disso?" Caminho dos votos No desfile, ao lado de José Gomes Temporão e José Múcio, Dilma foi lembrada, pelo prefeito João Paulo, de que Lula "fez a mesma trajetória em 2002". Na época, o hoje presidente viu o Galo e foi ao desfile de Olinda. Que também está no programa da ministra. Só no sapatinho As moças bonitas que passeiam de mãos dadas, em Salvador, ganharam apelido carinhoso: sandalinhas... Dois pra lá... Jaques Wagner comemorava, no Expresso 2222, o crescimento do carnaval baiano, ao qual foram dados este ano R$ 45 milhões. De repente, teve de parar. Carlinhos Brown o "arrastou" para a pista de dança... Efeito especial Os cinéfilos que prometem ir hoje ao camarote da Nova Schin, como Guel Arraes, Paula Lavigne e Daniel Filho, não perderão o Oscar. A casa dará boletins dos EUA nos intervalos do desfile. Na frente A primeira noite do Camarote Bar Brahma, no Anhembi, teve animação garantida. Por Thiago Lacerda, Iris Stefanelli, Paulo Goulart e Nicete Bruno. Alicinha Cavalcanti sai hoje no abre-alas da Grande Rio, na Sapucaí. Depois de meses malhando e se cuidando para entrar em forma. Conseguiu. Daniela Mercury mostrou, em Salvador, o seu jogo de cintura. Vendeu espaços para Nextel, Itaú, Vivo e Banco do Brasil. Zeca Pagodinho terá, no Camarote da Brahma, prato especial. Com caldo de cerveja. Visão insólita no Santos Dumont, sábado de manhã: uma cadeira de rodas da Varig,onde se lia "Guarulhos". Ôô, dó...