Diretor da Air France crê que é possível achar caixas-pretas

Como foi o encontro com as famílias das vítimas no Rio?

Metade das famílias estava lá. Foi uma missa com muita emoção. Elas fizeram muitas perguntas sobre o acidente. Avisei que amanhã na França, o Bureau d´ Enquêtes et Analyses (órgão que investiga as causas do acidente) vai emitir seu primeiro relatório com dados do avião, da rota, as informações meteorológicas do momento do acidente, o lugar provável da queda. Mas não se pode esperar que este relatório revele o que se passou, porque nós não temos ainda as caixas pretas. As análises que poderão ser feitas a partir destes dados são muito demoradas. Mas talvez nunca tenhamos as respostas completas.