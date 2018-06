Diretor da bateria da Portela é morto a tiros durante assalto

O sargento da Marinha brasileira Jeferson Viana, diretor da bateria da Portela, uma das escolas de samba mais tradicionais do Rio de Janeiro, foi assassinado a tiros na noite deste sábado, 18, possivelmente por assaltantes que tentaram roubar o automóvel no subúrbio do Rio, segundo informações da polícia.

Os assaltantes teriam se assustado ao perceber que a vítima era um militar e estava armado.

Além de diretor da bateria da Portela, Vianna integrava a direção da escola de samba.

O sargento será sepultado na cidade de Santos, onde vivia com sua família e onde está a base da Marinha a que servia.

Vianna, que começou sua carreira musical como percussionista da Portela em 1990, conciliava suas obrigações de militar com sua paixão pelo samba e pelo carnaval.

Apesar de morar em Santos, Vianna viajava todos os fins de semana para o Rio para participar dos ensaios da escola.