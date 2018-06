Diretor da escola de samba Viradouro é morto em Niterói

O diretor administrativo da Escola de Samba Unidos de Viradouro, Paulo Roberto Paiva, conhecido como Paulinho Bambambam, de 35 anos, foi assassinado por volta das 12 horas deste domingo, 5, em Niterói, no Rio. Segundo primeiras informações da polícia, ele foi atingido quando estava dentro de uma Cherokee, na rua D, no bairro Maria Paula. De acordo com a polícia, 25 tiros atingiram o carro do carnavalesco. Ainda não há informações sobre quantos desses tiros atingiram Paulo nem sequer sobre o atirador. O corpo, segundo informações da Viradouro, será cremado no Cemitério Parque da Colina, na capela 1, em Niterói, às 16 horas desta segunda-feira.