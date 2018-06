Diretor da PF no PA assumirá a Segurança no Estado A governadora do Pará, Ana Júlia Carepa, terá um novo secretário de Segurança já a partir de janeiro: o ex-superintendente da Polícia Federal em São Paulo, Geraldo Araújo, que hoje dirige a PF paraense. Araújo assumirá a vaga de Vera Tavares, que decidiu entregar o cargo após sentir-se desgastada no episódio da menina L., de 15 anos, que ficou por 24 dias presa na mesma cela da delegacia de Abaetetuba com 20 homens. Na avaliação de seu primeiro ano de governo, a governadora disse que a segurança pública foi a que teve pior desempenho. Araújo ainda não definiu sua equipe de trabalho, mas afirmou que terá de "mexer apenas em algumas peças". Ele também mandou um recado aos policiais que hoje têm cargo de comando, dizendo que só ficará em seu time para "jogar e ganhar" quem tiver experiência de gestão. Para assumir o cargo, o Ministério da Justiça terá de aprovar o pedido da governadora para que ele seja cedido pela PF ao quadro funcional do Estado.