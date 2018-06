Diretor da Porto da Pedra tem princípio de enfarte O diretor de carnaval da Porto da Pedra, Carlos de Castro, teve um princípio de enfarte na concentração da escola, a primeira a desfilar na segunda noite do Grupo Especial do carnaval carioca na Marquês de Sapucaí. Ele foi levado para o hospital Souza Aguiar, onde foi atendido. ?Ele está bem, tirou os aparelhos, voltou para a avenida e vai desfilar?, disse o presidente da escola, Uberland Jorge de Oliveira. A escola apresenta enredo sobre o apartheid e virá com todos os oitos carros com movimento.