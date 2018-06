Diretor da Vale Marco Mendonça estava no voo 447 O diretor da área de Manganês e Ligas da Vale Marco Mendonça, de 44 anos, estava no voo 447 da Air France com destino a Paris. O avião decolou do Rio e desapareceu na madrugada de segunda-feira. Formado em Engenharia de Minas pela Universidade Federal de Ouro Preto (MG), Marco era casado e tem dois filhos.