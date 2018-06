Diretor de Bangu 8 é exonerado depois da fuga miliciano

O diretor de Bangu 8, Luiz Henrique Burgos, foi exonerado depois que o ex-policial militar Ricardo Teixeira Cruz, conhecido como Batman e acusado de integrar a milícia Liga da Justiça, fugiu pela porta da frente do presídio de segurança máxima. Batman fugiu na segunda-feira, 27, mas os funcionários só perceberam que ele havia escapado durante a contagem de presos feita na terça-feira, 24 horas depois dele ter saído da prisão. O secretário de Administração Penitenciária, Cesar Rubens Monteiro de Carvalho, disse que o plano para retirar Batman foi bem elaborado. "O Pálio branco que levou o suposto integrante da Liga da Justiça tinha características de carro oficial, já que a placa da viatura era igual a que servia o diretor do presídio de Água Santa. Além disso, a suposta escolta estava uniformizada e apresentou identificação do sistema penitenciário", disse o secretário, durante entrevista coletiva. Batman saiu da cela com uma liberação para consulta médica dentro do próprio Complexo de Gericinó. No entanto, de acordo com César Rubens Carvalho, com o feriado de segunda, não havia sequer médico para atender o preso. César Rubens de Carvalho disse que vão ser investigados desde a liberação médica até a abertura dos portões. Ele informou ainda que existem imagens parciais da chegada da viatura que podem ser importantes para a identificação dos ocupantes do Pálio. Batman é acusado de pertencer à Liga da Justiça, um dos principais grupos paramilitares que atuam na zona oeste da cidade. Segundo o Ministério Público, a milícia seria liderada pelo deputado estadual Natalino Guimarães e seu irmão, o vereador Jerominho.