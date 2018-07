Diretor de trânsito de Cubatão é preso O diretor operacional da Companhia Municipal de Trânsito de Cubatão (SP), Daniel Gualberto Chaib, de 35 anos, foi preso hoje, em flagrante, acusado de cobrar propina dos perueiros. Em troca, eles poderiam operar clandestinamente, sem serem incomodados pela fiscalização. A investigação contra Chaib foi feita pelo Ministério Público de São Paulo. Com todas as provas, o promotor José Carlos Blat esteve hoje em Cubatão, acompanhado do Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil, para cumprir o mandado de prisão. O prefeito Clermont Silveira Castor (PL) mostrou-se surpreso com a prisão de Chaib, que vinha exercendo a função de coordenador de trânsito desde o início deste ano. Até hoje não havia denúncia formal contra ele. Funcionário de carreira da prefeitura, Chaib foi admitido em 1987 como técnico de nível médio. Diante da gravidade da acusação, o prefeito Clermont determinou o afastamento de Chaib do cargo, abrindo sindicância para investigação do caso.