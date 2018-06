Diretor do Wal Mart será enterrado às 11h Está sendo velado no Cemitério do Camilópolis, em Santo André, no grande ABC paulista, o corpo do executivo Marcelo Moraes, de 31 anos, diretor do hipermercado Wal Mart de Del Castilho, no Rio de Janeiro. Ele foi assassinado no fim da noite de quarta-feira ao tentar escapar de um assalto na Linha Amarela, no Rio. Marcelo morava na cidade havia cerca de um ano. Ele teve seu Vectra preto cercado por seis veículos, na altura da favela Vila do João, no Complexo da Maré. O enterro será no mesmo local, às 11h desta sexta-feira, na Rua Camilo Oedutti, s/nº, em Camilópolis, Santo André.