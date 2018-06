Diretora da Anac diz que ainda estuda processar Pereira A diretora da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) Denise Abreu revelou nesta quinta-feira, 23, na CPI do Apagão Aéreo da Câmara, que ainda avalia a possibilidade de processar por calúnia o ex-presidente da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) José Carlos Pereira. Ao deixar o cargo, ele acusou Denise Abreu de beneficiar um amigo na transferência do transporte de cargas dos aeroportos paulistas de Guarulhos, Congonhas e Viracopos, em Campinas, para Ribeirão Preto, no interior do Estado. A diretora disse que vai analisar, junto com seu advogado, se as declarações de Pereira na CPI da Câmara na semana passada foram, de fato, uma retratação.