Diretora da Anac diz que quebra de sigilo é retaliação política

Em nota divulgada na tarde desta terça-feira, 21, a diretora da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Denise Abreu, classificou como uma "retaliação política" a decisão da CPI do Apagão Aéreo do Senado de aprovar a quebra de seu sigilo bancário, fiscal e telefônico. A notícia de que a Anac anexou entre as normas técnicas encaminhadas ao Tribunal Regional Federal de São Paulo um documento que jamais teve valor legal e que o recurso foi entregue à desembargadora Cecília Marcondes pela própria diretora Denise Abreu provocou reação da oposição na CPI do Apagão Aéreo da Câmara. Além de apresentarem requerimento para convidar a desembargadora a comparecer à CPI, o DEM e o PSDB decidiram encaminhar uma série de pedidos para abertura de processo por improbidade administrativa e de inquérito criminal por falsidade ideológica. Denise prestará depoimento aos deputados na quinta-feira, 23. Na última segunda-feira, a desembargadora disse que se sentiu "enganada", pois tomou a decisão de liberar a pista principal de Congonhas, que estava interditada para grandes aviões, com base nos documentos encaminhados pela Anac. O recuso da Anac e a decisão da desembargadora aconteceram no mesmo dia, 22 de fevereiro deste ano, quando o Ministério Público Federal, a Anac e as empresas aéreas travavam uma briga judicial pelo fechamento da pista principal. "Não me lembro de um juiz ter feito uma declaração pública como essa, de que se sentiu enganado. Foi fabricada uma prova que não se sustenta", disse o deputado Gustavo Fruet (PSDB-PR). "O diretora da Anac levou os documentos e induziu a Justiça ao erro. Possivelmente, ela tornou-se co-autora do acidente", afirmou o tucano Vanderley Macris (SP). O PSDB pedirá ao Ministério da Justiça a abertura de inquérito criminal. Também encaminhará pedido de análise dos fatos à Procuradoria Geral da República. E reforçará pedido ao Ministério da Defesa para abrir processo de improbidade administrativa contra a direção da Anac. O DEM pedirá à Defesa o afastamento de Denise Abreu da diretoria. E estuda recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) para obter liminar que determine o afastamento da diretora. "Denise Abreu tem um encontro marcado na Justiça, com a desembargadora. Se ela teve coragem de levar um recurso ao TRF que tinha documento sem validade, agora tem que ter coragem de pagar por isso. Quando a Anac queria mostrar competência, esse documento valia. Quando queria agradar as empresas aéreas, o documento não valia mais", disse o deputado Vic Pires Franco (DEM-PA), que descobriu o envio do documento à desembargadora. Denise Abreu, em depoimento na CPI do Apagão Aéreo do Senado, na última quinta-feira, esclareceu que a IS-RBHA 121-189 era apenas "um estudo" e foi divulgada no site da Anac na internet por um erro do setor de informática. Segundo a diretora, o documento era para distribuição interna para avaliação da agência reguladora. No entanto, cópia da IS (Instrução Suplementar) foi anexada às reproduções de vários manuais internacionais de segurança de vôo e encaminhada à desembargadora. A instrução recomenda "usar o máximo reverso assim que possível" como procedimento para pouso em pistas molhadas. O Airbus da TAM que se acidentou no dia 17 de julho, matando 199 pessoas, pousou na pista molhada e escorregadia de Congonhas com um dos reversos (freios localizados nas turbinas) travado, porque uma falha tinha sido detectada três dias antes. O juiz Marco Fábio Morsello, professor de Direito Civil da Universidade de São Paulo, disse à CPI do Senado que, em tese, se a norma foi publicada, a TAM teve conhecimento. "E, se teve conhecimento e não adotou os padrões, ela descumpriu a norma", disse o juiz que é autor do livro "Responsabilidade Civil no Transporte Aéreo". Íntegra da nota: Denise Abreu: esclarecimentos à Imprensa Esclarecimentos Solicitamos a atenção e, se possível, a inclusão destes esclarecimentos nas matérias que estão sendo feitas envolvendo Denise Abreu, uma das diretoras da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. 1. Com relação à decisão anunciada pela CPI do Apagão Aéreo do Senado Federal de quebrar os sigilos bancário, telefônico e fiscal de Denise Abreu: "Os advogados já estão analisando sua propriedade. No entender inicial não há respaldo legal para tal ato e sua solicitação pela Comissão pode apenas estar vindo ao encontro de buscar retaliação política pelo fato de Denise Abreu, durante seu depoimento na CPI, como testemunha, ter se negado a quebrar voluntariamente tais sigilos, quando lhe foi perguntado pelo relator, senador Demóstenes Torres (DEM-GO)." 2. Com relação às matérias com declarações atribuídas à desembargadora Cecília Marcondes: "Denise Abreu, representando a diretoria da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, esteve presente ao encontro com a desembargadora Cecília Marcondes, ocasião na qual lhe foram entregues dezenas de páginas, totalmente preparadas pelos técnicos do setor, profissionais da ANAC. A equipe técnica, juntamente com a diretora, lá esteve para esclarecer as tabelas de distância de parada das aeronaves Boeing 737-700, Boeing 737-800 e Fokker 100, e o que havia sido requerido pela própria desembargadora no despacho que antecedeu à decisão final. É equivocada, portanto, a impressão e afirmação de que a diretora Denise Abreu teria entregue isoladamente o estudo denominado IS, ou que tivesse conversado especificamente sobre o assunto". 3. Maiores esclarecimentos serão dados somente durante o depoimento na CPI da Câmara Federal, convocado para a próxima quinta-feira, 23 de agosto."