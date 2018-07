Diretora de hospital é morta na zona Leste de SP A diretora de um hospital localizado no ABC paulista foi morta hoje de manhã após uma tentativa de roubo que ocorreu na Vila Bela, região da Vila Prudente, na zona Leste de São Paulo. Rosa Ciardi Jimenez, de 55 anos, recebeu um tiro ao parar o seu Alfa Romeo num semáforo, depois que saiu de casa. Eram 8h00 quando Rosa seguia para o município de São Caetano do Sul, onde é diretora da Intermédica. Ela parou num semáforo da Rua das Giestas, na altura do número 897, quando dois homens se aproximaram e anunciaram o roubo. A polícia ainda não sabe exatamente o que ocorreu, mas a hipótese mais provável é que a vítima - assustada - deixou o veículo se mover e um dos ladrões disparou apenas um tiro, que acertou a cabeça da médica. O veículo dela bateu no microônibus que estava na frente do automóvel. Ela foi levada para o Pronto-Socorro da Vila Alpina, por policiais militares que chegaram ao local. Os bandidos fugiram sem nada levar. O caso foi registrado no 56* Distrito Policial da Vila Alpina. A polícia já tem suspeitos da autoria do crime, mas não divulgou as identidades para não prejudicar as investigações.