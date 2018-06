Diretores da Anac têm agora mais funções A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) alterou na terça-feira seu regimento interno e, com isso, cinco diretores receberam funções adicionais. A diretora Denise Abreu ficará responsável pelos setores de Serviços Aéreos e Relações com os usuários; Jorge Velozo, por Segurança Operacional e Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos; Josef Barat, por Relações Internacionais e Estudos e Pesquisas; e Leur Lomanto, por Infra-estrutura Aeroportuária. O diretor-presidente da Anac, Milton Zuanazzi, assumirá as demais áreas de atuação.