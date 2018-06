Diretório da capital tenta selar acordo; estadual eleva o tom Enquanto o diretório municipal tucano tenta fechar um acordo para evitar uma revoada maior de vereadores, o futuro presidente do PSDB paulista, deputado estadual Pedro Tobias, disse que será "rígido" em sua gestão e "tomará providências" contra filiados que não apoiarem os candidatos da sigla em 2012. Em 2008, Tobias já havia defendido a expulsão do então secretário municipal Walter Feldman, que na ocasião apoiou a reeleição do prefeito Gilberto Kassab e, agora, está deixando o PSDB.