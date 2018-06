Diretório decidirá sobre volta de Delúbio em abril O ex-ministro da Casa Civil José Dirceu disse ontem que o pedido do ex-tesoureiro Delúbio Soares para ser reintegrado ao PT será analisado em breve pelo partido. Após a afirmação de Dirceu na festa de aniversário do PT, o presidente nacional do partido, José Eduardo Dutra, esclareceu que ainda não foi protocolado nenhum pedido formal de Delúbio nem do ex-secretário-geral Silvio Pereira, que em 2005 pediu a desfiliação após se envolver no escândalo do mensalão.