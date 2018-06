Dirigente do Dnit é o 20º a cair nos Transportes

Segundo o jornal, a mulher de Santa Rosa, Sônia Lado Duarte Rosa, é procuradora de oito empresas contratadas pela autarquia. A maioria escolhida para obras de sinalização de rodovias.

Não é a primeira vez que a mulher de um servidor do Dnit aparece envolvida em atividades suspeitas na área dos Transportes. Recente reportagem do Estado mostrou que uma construtora da mulher do diretor executivo do Dnit, José Henrique Sadok de Sá, havia recebido R$ 18 milhões para tocar obras em rodovias federais vinculadas a convênios com a própria autarquia. Com a revelação da irregularidade, Sadok também perdeu o cargo.

Coisa certa. O ministro Paulo Passos afirmou ontem, a respeito das punições adotadas nas últimas semanas, que está seguro das mudanças que fez. "Tenho falado com as lideranças (partidárias), mas o que estou fazendo é a coisa certa", afirmou aos jornalistas. E acrescentou: "Se é o certo, tenho de continuar nessa direção".

Passos assumiu o ministério no último dia 11, após a queda do então ministro Alfredo Nascimento (PR-AM), envolvido na crise de corrupção que acabou derrubando diretores de vários setores do ministério. Para escolhê-lo, a presidente Dilma Rousseff teve de enfrentar, antes, fortes resistências do PR e de aliados no Congresso.