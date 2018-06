Dirigentes do PT se reúnem em Teresina O governador Wellington Dias participa hoje de reunião do Diretório Estadual do PT, em Teresina, com delegados do partido para definir uma posição quanto às eleições majoritárias de outubro. O PT tem mais de 15 mil filiados no Piauí e cinco grupos: Unidade na Luta (do qual faz parte o governador), Articulação para a Base, Articulação de Esquerda, Grupo Socialista e Movimento PT. Dias disse que seguirá a decisão do diretório se a opção for por candidatura própria para o governo.