Dirigir com o telefone celular na mão dá multa? Conheça os tipos de infrações

O uso de telefones celulares ao volante é a terceira causa de mortes no trânsito no Brasil, ficando atrás apenas do álcool e do excesso de velocidade, de acordo com a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet). Ainda segundo a entidade, 57% dos acidentes com pessoas entre 20 e 39 anos são por esse mesmo motivo.

Tire abaixo dúvidas sobre o uso de celular no trânsito.

O que é considerado infração por uso de celular?

Para o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), caracteriza-se como infração média utilização de celular e/ou de fones nos ouvidos conectados à aparelhagem sonora durante condução de veículo. Isso significa que, mesmo se o celular estiver conectado a um fone de ouvido ou no viva-voz, a multa de R$ 130,16 será aplicada.

Quantos pontos serão adicionados à Carteira Nacional de Habilitação (CNH)?

4 pontos

Posso ser multado mesmo com o carro parado?

Sim. Caso o veículo esteja temporariamente parado, como no sinal vermelho ou por conta de tráfego intenso, o motorista pode ser multado.

A multa é diferente se o carro estiver em movimento?

Se o condutor estiver segurando ou manuseando o aparelho enquanto dirige, a multa é de natureza gravíssima, com valor de R$ 243,47

Neste caso, quantos pontos serão adicionados à Carteira Nacional de Habilitação (CNH)?

Multa gravíssima rende 7 pontos na CNH.

Quantas multas por uso de celular ao volante foram aplicadas no Brasil em 2021?

Foram registradas 246.438 infrações de trânsito por uso de celular no ano de 2021, o que equivale a 28 pessoas multadas a cada hora usando o dispositivo enquanto dirigem. Mais de um terço (37%) das multas foi registrado no Estado de São Paulo, onde 91.362 pessoas foram flagradas utilizando os aparelhos ao volante no ano passado. Os dados são do Registro Nacional de Infrações de Trânsito (Renainf) divulgados pela Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet).

Quais são os principais problemas de usar celular enquanto dirige?

O celular é o principal motivo de distrações durante a direção. Ocasiona uma distração em três níveis: manual (motorista tira a mão que devia estar comandando a direção), visual (desvio do olhar) e cognitiva (desvio do foco, distração emocional e maior tempo de reação), como explica Antônio Meira Junior, presidente da Abramet.