Discurso de Dilma e Incêndio em SC foram destaques da semana

O discurso da presidente Dilma Rousseff na abertura da Assembleia-Geral da ONU, com críticas à espionagem americana, foi destaque no noticiário desta semana. Em Santa Catarina, o incêndio em um depósito de fertilizantes em São Francisco do Sul causou uma nuvem química de grandes proporções. E o relatório final do Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática (IPCC) apontou que a concentração de CO2 na atmosfera é a maior em 800 mil anos.

Também esta semana, terminou, no Quênia, a crise de reféns após um ataque terrorista a um shopping em Nairóbi deixar ao menos 72 mortos.

Veja as notícias que foram destaques durante a semana:

1 - DILMA CRITICA ESPIONAGEM EM DISCURSO DA ONU

Presidente afirmou que 'não se firma soberania sobre outra soberania'.

2 - CHEFE DO CADE OMITIU VÍNCULO COM DENUNCIANTE DE CARTEL

Vinícius Marques de Carvalho não incluiu informação em currículo.

3 - PRESIDENTE DO QUÊNIA ANUNCIA FIM DE CRISE DE REFÉNS EM NAIRÓBI.

Atentado a shopping deixou ao menos 72 mortos.

4 - POLÍCIA FEDERAL VAI APURAR EXPLOSÃO EM SANTA CATARINA

Incêndio que causou nuvem química começou na terça, 24.

5 - CONCENTRAÇÃO DE C02 NA ATMOSFERA É A MAIOR EM 800 MIL ANOS, DIZ IPCC

Relatório reforça responsabilidade do homem no aquecimento global.

6 - IBOPE/ESTADÃO: MARINA CAI, DILMA CRESCE E ABRE 22 PONTOS

Em julho, a diferença era de 8 pontos.

7 - PAÍS TERÁ MAIS DOIS PARTIDOS

TSE aprova criação do PROS e do Solidariedade.

8 - CONFUSÃO COM BOLSONARO MARCA INÍCIO DE VISITA A ANTIGO DOI-CODI NO RIO

Deputado deve ser processado por quebra de decoro.

9 - NEYMAR ENCERRA JEJUM E ABRE O PLACAR EM VITÓRIA DO BARCELONA.

Equipe Catalã venceu o Real Sociedad por 4 a 1.

10 - PRESIDENTE DO SÃO PAULO ROMPE SILÊNCIO E FALA SOBRE O MOMENTO DO CLUBE.

Em entrevista exclusiva para o Estado.