Discurso inflamado contra a ditadura deu início à carreira Já se passaram quase 41 anos desde que o regime militar cassou o mandato dos três irmãos Alves no Rio Grande do Norte. Foi no vazio político deixado pelo pai Aluísio e pelos tios Garibaldi e Agnelo (governador do Estado em 1969), que Henrique Alves ingressou na política com discurso inflamado de jovem militante do MDB na luta contra a ditadura.