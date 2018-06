Discursos põem Lula de lado e adotam a primeira pessoa Além de promover mudanças no relacionamento com o Congresso e os políticos, a presidente Dilma Rousseff mudou radicalmente o teor e o tom de seus discursos. Nas últimas duas semanas, passou a promover sua gestão, recheou as falas com as expressões "meu governo" e "eu decidi" e parou de fazer referências diretas ao governo Lula.