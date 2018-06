Discursos reciclados e só uma novidade

É o programa do candidato do PSDB ao governo, que volta a se apresentar como médico, ex-prefeito de Pindamonhangaba, ex-governador e "deputado do Código de Defesa do Consumidor" - referência nada gratuita à Bíblia de Celso Russomano, do PP.

Declarando-se defensor do povo contra os "maus fornecedores", Russomano propõe transformar-se, no poder, em fiscal de si próprio. "Vou defender você dos péssimos serviços do governo. Imagine eu, governador, fiscalizando e garantido seus direitos."

Aloizio Mercadante (PT) fala como quem concorre à reeleição. "Aprendemos, nesses quase oito anos, a governar, a definir as prioridades." Ele se refere, é claro, ao governo Lula. "Acho que trabalhamos com convicção", acrescenta, sem reparar na contradição. Surge Lula e diz estar "cada vez mais convencido" de que seu candidato mudará São Paulo.

Almoço por R$ 1, remédio grátis, pedágios.De novidade, mesmo, só o beijo gay do PSOL.

É JORNALISTA DO "ESTADO"