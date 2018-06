Discussão entre sargentos da PM acaba em morte no Rio

RIO - Uma discussão entre dois sargentos, dentro do 4.º Batalhão da Polícia Militar (São Cristóvão, na zona norte), terminou na morte de um deles, na tarde desta quarta-feira, 21. Os policiais iniciaram uma briga na tesouraria do quartel e chegaram a se agredir. O PM Alexandre da Cunha Araújo, de 39 anos, atirou em Isaías Alves Santana, de 45. Em seguida, abordou um motorista que passava em frente ao batalhão e fugiu no carro dele.

De acordo com a assessoria de Imprensa da Polícia Militar, Araújo seguia para a Corregedoria Geral Unificada, no centro do Rio, onde pretendia se entregar. Mas foi detido na portaria do prédio, Avenida Presidente Vargas, por oficiais do 4.º BPM.

Araújo foi levado para o Hospital Central da Polícia Militar (HCPM), onde passou por exames psiquiátricos. Ele prestaria depoimento ainda ontem à noite à Delegacia de Homicídios da Polícia Civil. Ferido, o sargento Santana chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho no HCPM. A assessoria de imprensa da PM não informou qual foi o motivo da discussão.