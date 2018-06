Discussão no trabalho termina em morte dentro de bar A polícia está à procura de um homem identificado como Marcos, conhecido como "Pernambuco", acusado de matar, a tiros, o próprio colega de trabalho, Maciel Francisco Alves, de 24 anos. O crime ocorreu no interior de um bar localizado na altura do nº 14 da Rua Onídio Batista de Souza, no Jardim Filhos da Terra, região do Jaçanã, na zona norte da capital paulista, na noite de terça-feira. Segundo boletim de ocorrência registrado no 73º Distrito Policial, pela delegada Maria Helena do Nascimento, Maciel e Marcos trabalhavam em uma mercearia próxima ao bar e teriam discutido durante o expediente. Ao saírem do trabalho, foram até o bar e lá começaram uma nova discussão. Marcos sacou uma arma, atirou várias vezes e fugiu. Maciel morreu quando era atendido no pronto-socorro da Vila Maria. Mortes Foram registrados outros três homicídios na noite de ontem na capital paulista. Um deles ocorrido às 21h45 no bairro da Água Fria, zona norte, outro às 19 horas em Cidade Tiradentes, extremo leste da capital; e um terceiro, às 23h55, no interior de uma casa, no Jardim Miriam, na zona sul da capital. Neste último, segundo o que foi registrado no 98º Distrito Policial, a esposa da vítima, que também estava dentro da casa, ouviu tiros e encontrou o marido baleado em um dos cômodos do imóvel.