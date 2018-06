Discussão por aparelho celular termina em troca de tiros Dois homens ainda não identificados abordaram, na tarde de domingo, Rosevaldo Rodrigues dos Santos, de 27 anos e exigiram que ele devolvesse um aparelho celular. Rosevaldo estava na companhia do irmão Daniel Rodrigues dos Santos, de 20 anos, na Rua Samoa Ocidental, no Jardim São Martinho, zona sul, em frente ao número 419. A exigência gerou discussão e troca de insultos. Tiros foram disparados contra ele e atingiram também Denis dos Santos do Nascimento, que estava próximo. Ambos foram socorridos no Hospital Santa Marcelina, do Itaim Paulista, onde Rosevaldo morreu e Denis ficou internado em observação. Daniel saiu ileso e compareceu ao plantão do 59º DP, onde afirmou desconhecer os homicidas. A polícia suspeita da afirmação e acredita que Denis, que ainda não foi ouvido, ou o próprio Daniel, saibam identificar os autores dos disparos.