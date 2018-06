Disfarçados de policiais, grupo assalta pedágio no Rio Bandidos disfarçados de policiais federais assaltaram na noite de domingo o pedágio da Rodovia BR-040, que liga Juiz de Fora (Minas Gerais) ao Rio, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os criminosos usavam duas picapes modelo Blazer de cor preta, com adesivos da Polícia Federal. Dois funcionários da Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora-Rio (Concer) foram feitos reféns para a fuga. A Concer informou que uma das Blazers utilizadas pelos ladrões colidiu com um carro Monza na tentativa de fuga e os dois veículos capotaram. Os dois funcionários que estavam sendo feitos reféns e que estavam no veículo, mais três ocupantes do Monza, foram encaminhados com lesões leves para o Hospital Saracuruna, localizado no quilômetro 109 da rodovia Juiz de Fora-Rio. Segundo informações preliminares, os bandidos que ocupavam o veículo que capotou teriam conseguido fugir na outra Blazer utilizada pelos criminosos.